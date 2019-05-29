В Раде согласились переименовать две области Украины

Кировоградскую область хотят переименовать в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и Днепропетровской области (№9310-1).

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Законопроекты соответствуют Основному Закону, о чем свидетельствуют выводы Конституционного суда.

Напомним, 3 апреля Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую, признав конституционным поданный Верховной Радой законопроект №8380.

Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Кроме того, в тот же день депутаты переименовали ряд городков и сел, всего 300 населенных пунктов. Смотрите также инфографику с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

Ранее "Сегодня" выясняли, как жители Днепропетровской области относятся к переименованию:

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