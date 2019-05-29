В Раде согласились переименовать две области Украины
Кировоградскую область хотят переименовать в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую
Парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и Днепропетровской области (№9310-1).
Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.
Законопроекты соответствуют Основному Закону, о чем свидетельствуют выводы Конституционного суда.
Напомним, 3 апреля Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
Также Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую, признав конституционным поданный Верховной Радой законопроект №8380.
Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Кроме того, в тот же день депутаты переименовали ряд городков и сел, всего 300 населенных пунктов. Смотрите также инфографику с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.
Ранее "Сегодня" выясняли, как жители Днепропетровской области относятся к переименованию:
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