Компромисс Зеленского с Москвой будет опасным для Европы — немецкие СМИ

То, что Россия ведет войну в Украине, ставит "слуг народа" в ситуацию, в которой не оказывалась никакая другая протестная партия в Европе

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Партия "Слуга народа" получила высокий показатель на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, что свидетельствует о ее популярности у различных групп населения, однако именно этот фактор несет в себе опасность, причем для всей Европы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Die Welt.

"В отличие от многих популистских партий в Европе, Зеленский и его партия "Слуга народа" обращаются к очень разным группам. Но это может представлять опасность не только для Украины, но и для Европы ", – говорится в статье.

Избиратели "Слуги народа", которые устали от войны на Востоке, проголосовали за изминения, которые требовала бы сближение с Россией.

"Если Зеленский откажется от последовательного отношения своего предшественника Петра Порошенко и воспользуется компромиссом с Кремлем, то это тоже общеевропейская проблема, поскольку это было бы явным признаком того, что перемещение границ по всей Европе ведет к успеху. Путин должен почувствовать себя поощренным продолжать закручивать спираль эскалации", – читаем в статье.

В ней отмечается, что "тот факт, что Россия ведет войну в Украине, ставит" слуги народа "в ситуацию, в которой не оказывалась никакая другая протестная партия в Европе. Поэтому это делает результат этих выборов таким важным для всех европейцев".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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