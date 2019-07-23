Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

Компромисс Зеленского с Москвой будет опасным для Европы — немецкие СМИ

23 июля, 05:13

То, что Россия ведет войну в Украине, ставит "слуг народа" в ситуацию, в которой не оказывалась никакая другая протестная партия в Европе

Скриншот
Скриншот.

Партия "Слуга народа" получила высокий показатель на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, что свидетельствует о ее популярности у различных групп населения, однако именно этот фактор несет в себе опасность, причем для всей Европы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Die Welt.

"В отличие от многих популистских партий в Европе, Зеленский и его партия "Слуга народа" обращаются к очень разным группам. Но это может представлять опасность не только для Украины, но и для Европы ", – говорится в статье.

Избиратели "Слуги народа", которые устали от войны на Востоке, проголосовали за изминения, которые требовала бы сближение с Россией.

"Если Зеленский откажется от последовательного отношения своего предшественника Петра Порошенко и воспользуется компромиссом с Кремлем, то это тоже общеевропейская проблема, поскольку это было бы явным признаком того, что перемещение границ по всей Европе ведет к успеху. Путин должен почувствовать себя поощренным продолжать закручивать спираль эскалации", – читаем в статье. 

В ней отмечается, что "тот факт, что Россия ведет войну в Украине, ставит" слуги народа "в ситуацию, в которой не оказывалась никакая другая протестная партия в Европе. Поэтому это делает результат этих выборов таким важным для всех европейцев".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, выборы, кремль, Зеленский, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Компромисс Зеленского с Москвой будет опасным для Европы — немецкие СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рада должна принять закон для регламентаций отношений между Украиной и Россией – Вакарчук

Сегодня, 04:02

Парламенту нужно принять документ о сосуществовании с государством-агрессором

В Раде будут доминировать совсем новые люди – польские СМИ

Сегодня, 02:12

История из фильма полностью перевернула политическую сцену страны

Разумков сообщил, кто может стать вице-спикером Рады

Сегодня, 01:46

Он считает, что пусть сначала партии определятся, кто из них какая оппозиция

Разумков считает, что местные выборы пройдут в 2020 году

Сегодня, 01:29

Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством

Как мужчины убивают своих жен

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Huawei могут отключить от Android

Цифровые кочевники: заработок на путешествиях

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Компьютерная "бродилка" помогает выявить болезнь Альцгеймера

​Продукты, которые сделают тебя красивее

Медицинский центр Шибы - в десятке лучших в мире

Как мужчины убивают своих жен

Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую одну в Сочи

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

Регина Тодоренко похвасталась фигурой

Увлажнители воздуха потенциально опасны
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь