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Конфликт Ирана и США: Климкин призвал Украину вмешаться

6 января, 11:16

Экс-министр предрекает новый масштабный кризис на Ближнем Востоке

Павел Климкин

Павел Климкин / Фото: AFP

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, апогеем которого пока что стала ликвидация в результате американского авиаудара командира спецподразделения иранской армии "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, может втянуть весь мир в крупный кризис.

Об этом на своей странице в Twitter написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заявив об отсутствии у Киева очевидных намерений играть какую-то роль в разрешении этого конфликта.

"Движемся к куда более масштабному кризису на Ближнем Востоке, чем в начале этого века. Почти у каждого в этом кризисе будет своя роль, главная или вторичная. Наших намерений, не говоря уже о попытках, вообще как-то играть, пока что не просматривается. Частью чего мы можем быть или нет?" – написал он.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир сил специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Министерство обороны США информировало, что операция была проведена по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

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Иран кризис Павел Климкин Ближний Восток Касем Сулеймани

Источник: Сегодня

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