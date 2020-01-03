Эскалация на Ближнем Востоке: Трамп объяснил, почему ликвидировали Сулеймани

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани должна была предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", – заявил Трамп.

Он добавил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране.

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Трамп обвинил убитого Сулеймани в том, что он двадцать лет дестабилизировал обстановку на Ближнем Востоке, и что он несет ответственность за гибель сотен американцев. Трамп заявил, что именно он стоял за последними нападениями на американцев в Ираке, за ракетным обстрелом базы у Тикрита, за организацией беспорядков у посольства США в Багдаде.

"То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены", – добавил Трамп.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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