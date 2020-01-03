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Ракетный удар США в Багдаде: Милованов указал на проблему для Украины

3 января, 11:09

Министр экономики отметил, что после убийства иранского генерала резко взлетели цены на нефть

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что ракетный удар США в Багдаде и гибель иранского генерала негативно повлияют на украинскую экономику из-за резкого повышения цен на нефть. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", – написал он.

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В комментариях министра задали вопрос, каким образом это может отразиться на национальной экономике, на что Милованов ответил: "В целом, еще не понятно. Рост цен на нефть негативно влияет на экономику Украины".

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Фото: REUTERS/Leah Millis

Отметим, что экс-министр иностранных дел Павел Климкин тоже говорил о возможном негативном влиянии на Украину из-за событий на Ближнем Востоке. По его словам, события в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке.

Как сообщали новости "Сегодня", действия США против Ирана привели к скачку цены на нефть. Так, например, на лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила 68,28 доллара за баррель, что на 2,03 доллара больше, чем накануне.

Напомним, обострение на Ближнем Востоке началось с того, что 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны". Президент США Дональд Трамп обвинил именно Иран в организации нападений на дипмиссию в Багдаде и пригрозил им ответственностью. Он даже отдал приказ нанести удар.

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нефть Иран США багдад Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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