Конфликт Венгрии и Украины: Сийярто сделал заявление

В Венгрии изменят название должности уполномоченного "по Закарпатью". Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 31 августа, находясь в рабочей поездке в Вене. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Ґрежи, "ответственного" за Закарпатье, чтобы и дальше беспрепятственно помогать региону.

"Для правительства Венгрии важно развитие Закарпатья. Очевидно, что для этого есть потребность в бюджетном источнике, который обеспечивает Венгрия. Однако, к сожалению, украинское правительство через трудно понятные причины всевозможными средствами препятствует поступлению средств из этого источника. Именно теперь они прицепились к титулу Иштвана Ґрежи. Если ценой помощи Закарпатью является изменение названия должности министерского уполномоченного, тогда мы это сделаем ", – сказал Сийярто.

Напомним, в Киеве были возмущены появлением в Венгрии министра ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, и расценили это как вмешательство во внутренние дела Украины.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел переговоры по телефону с Петером Сийярто. После него Климкин сообщил важную новость, которая выяснилась в ходе разговора.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства. Также дипломаты заявили о вмешательстве Венгрии во внутренние дела Украины.