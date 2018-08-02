Новый скандал с Венгрией: Киев заявил о вмешательстве во внутренние дела Украины

Венгерское руководство в последнее время "отличилось" скандальными заявлениями, на что последовала жесткая реакция МИДа

Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, украинские дипломаты отметили недавнее скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не видит перспектив Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Киев считает, что подобные высказывания негативно влияют на двусторонние отношения.

В МИД вручили Папу ноту с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В Украине напоминают, что в компетенцию новому венгерскому чиновнику дали часть суверенной территории Украины.

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"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", – говорится в заявлении МИДа.

Как сообщалось, на заявление Орбана резко отреагировала Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации, а также указали на угрозу со стороны России, которая может быть в будущем против Венгрии.

Напомним, еще зимой, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В то же время стоит отметить, что на июльском саммите НАТО, в котором участвовала и Украина, была принята итоговая декларация , которую подписали все 29 стран-членов Альянса. Она оказалась для Украины более чем успешной. Документ НАТО не только признал перспективу членства Украины, ссылаясь на решение Бухарестского саммита, но и призвал Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию. Правда, наш аспирантский статус ни в одном из 79 пунктов декларации упоминания так и не нашел.