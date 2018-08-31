"Нас хорошо услышали": Климкин сообщил важную новость о переговорах с Венгрией

Сегодня, 11:15

Венгерская сторона согласилась поменять название должности уполномоченного по Закарпатью

Павле Климкин. Фото: GETTY
Павле Климкин. Фото: GETTY

Венгрия решила изменить название должности уполномоченного по Закарпатью, которое вызвало жесткий протест со стороны официального Киева. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью", – написал министр.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев возмущен появлением в Венгрии министра ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, и расценивает это как вмешательство во внутренние дела Украины, в связи с чем чиновнику могут запретить въезд в нашу страну. 

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства. Также дипломаты заявили о вмешательстве Венгрии во внутренние дела Украины.

Кроме того, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился скандальным заявлением в адрес Украины, заявив, что не видит перспектив Киева по вступлению в НАТО и ЕС.

В свою очередь на заявление Орбана резко отреагировала Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации, а также указали на угрозу со стороны России, которая может быть в будущем против Венгрии.
Венгрия, Закарпатье, Украина, Климкин

Вы сейчас просматриваете новость ""Нас хорошо услышали": Климкин сообщил важную новость о переговорах с Венгрией". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Между странами снова конфликт. Фото: архив

МИД: Украина может запретить въезд венгерскому министру из-за ситуации с Закарпатьем

3 Августа, 13:33

Между Украиной и Венгрией назревает новый скандал из-за вмешательства Будапешта в дела другого государства

Евросоюз

Фото: Pixabay

Венгрия считает, что Украина сама виновата ”в неспособности” присоединиться к Евросоюзу и НАТО

2 Августа, 21:42

В Будапеште продолжают делать пренебрежительные высказывания в адрес Украины  
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Олега Ляшко

Ляшко: Венгрия открывает второй фронт против Украины в Закарпатье

2 Августа, 15:09

Экономическое развитие - лучший способ защитить суверенитет страны, говорит политик

Политика

Фото: архив

Новый скандал с Венгрией: Киев заявил о вмешательстве во внутренние дела Украины

2 Августа, 11:12

Венгерское руководство в последнее время "отличилось" скандальными заявлениями, на что последовала жесткая реакция МИДа

Политика

Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Климпуш-Цинцадзе резко ответила Орбану по вступлению Украины в НАТО

1 Августа, 12:23

Политик напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации

Политика

Виктор Орбан. Фото: AFP

Премьер Венгрии сделал неприятное заявление по вступлению Украины в ЕС и НАТО

29 Июля, 10:57

Украина нужна России как буферная зона с НАТО, а украинцы не согласны с этим, отметил Орбан

Евросоюз

Как венгры вдыхают новую жизнь в старые вещи

22 Июля, 22:01

Венгры не только сами активно носят сэкон-хенд, но и успешно пропагандируют среди гостей страны

США

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Встреча Трампа-Путина и отмена экстрадиции Пучдемона: ТОП-5 событий уходящей недели

21 Июля, 16:37

Трамп заявил, что с Черногории может начаться Третья мировая война, Израиль принял скандальный закон, Еврокомиссия решила судиться с Венгрией
Загрузка...