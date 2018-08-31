"Нас хорошо услышали": Климкин сообщил важную новость о переговорах с Венгрией

Венгрия решила изменить название должности уполномоченного по Закарпатью, которое вызвало жесткий протест со стороны официального Киева. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью", – написал министр.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев возмущен появлением в Венгрии министра ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, и расценивает это как вмешательство во внутренние дела Украины, в связи с чем чиновнику могут запретить въезд в нашу страну.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства. Также дипломаты заявили о вмешательстве Венгрии во внутренние дела Украины.

Кроме того, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился скандальным заявлением в адрес Украины, заявив, что не видит перспектив Киева по вступлению в НАТО и ЕС.

В свою очередь на заявление Орбана резко отреагировала Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации, а также указали на угрозу со стороны России, которая может быть в будущем против Венгрии.