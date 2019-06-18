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Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов

18 июня, 17:51

Америка предоставит Украине и летальное вооружение, и поможет Военно-морским силам

Фото: Pixabay

Конгресс США одобрил выделение помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов в 2019 году, что стало признанием продолжения реформ в нашей стране. Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты отмечают, что таким образом в Вашингтоне признали продолжение движения Украины по пути реформ.

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"Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года. Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил ВСУ", – сообщили в посольстве.

На днях стало известно, что США в 2019 году предоставят Украине 700 миллионов долларов техпомощи. Техническая помощь подразумевает финансирование широкого спектра программ в различных сферах.

В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф опубликовал стратегию поддержки Украины. Джим Инхоф указал на сферы, где помощь Украине "проседает".

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Тег США, посольство, конгресс, военная помощь, летальное оружие

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