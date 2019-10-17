Экс-нардепу Кононенко не дали вылететь из "Борисполя" – журналист

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Кононенко хотел вылететь из Украины через Международный аэропорт "Борисполь", однако не получил разрешения от пограничников.

Об этом журналист, экс-нардеп Рады VIII созыва Сергей Лещенко пишет в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса.

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"По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы", – пишет Лещенко.

Напомним, 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть территорию Украины был задержан экс-заместитель главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский (Свинарчук).

В то же время, в "Богдане" утверждают, что мужчина направлялся на международную выставку в Брюсселе и что после увольнения из СНБО он неоднократно выезжал за границу в деловые поездки и возвращался обратно.

Напомним, что в феврале сына Олега Гладковского обвинили в масштабных хищениях бюджетных средств в оборонном секторе. В сговоре с другими чиновниками Игорь Гладковский якобы скупал военные запчасти в России и на складах украинской армии, при этом их качество зачастую не соответствовало никаким нормам, а цены накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинским оборонным предприятиям. Журналисты оценили убытки от таких хищений в сумму не менее 250 млн гривен. Позже экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского.

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