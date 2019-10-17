Стало известно, куда Гладковский собирался улететь из Украины

Экс-чиновник уже не раз покидал Украину, но снова возвращался и не собирался никуда бежать

Задержанный сегодня экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) не пытался сбежать из Украины, а намеревался посетить международную выставку в Брюсселе. Об том говорится в заявлении автомобильной корпорации "Богдан", президентом которой является сам Гладковский после увольнения из Совета национальной безопасности и обороны.

"Ни о какой попытке покинуть Украину не может быть и речи. 17 октября 2019 года Гладковский направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе. Он был официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров, как глава ведущей автомобилестроительной корпорации", – говорится в заявлении.

В корпорации напомнили, что после увольнения из СНБО, Гладковский вернулся к управлению "Богданом", и не раз выезжал за границу в деловые проездки и возвращался в Украину. Также его задержание считают политически мотивированным.

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Отметим, в НАБУ заявили, что Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Как сообщали новости "Сегодня", в конце февраля журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

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В свою очередь сам Гладковский в своем заявлении категорически отверг обвинения в свой адрес, которые изложены в расследовании. Чтобы расставить все точки над "і", он обратился к правоохранителям.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично", – заявил он.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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