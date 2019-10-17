НАБУ задержало Гладковского при попытке выезда из Украины – СМИ

/ Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Источник в правоохранительных органах сообщил: "Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ".

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Олег Гладковский. Скриншот

Как сообщали новости "Сегодня", в конце февраля журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

В свою очередь сам Гладковский в своем заявлении категорически отверг обвинения в свой адрес, которые изложены в расследовании. Чтобы расставить все точки над "і", он обратился к правоохранителям.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично", – заявил он.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора ведомства Артема Сытника, были открыты два уголовных производства.

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