Конституционный суд не может отменить выборы в Раду: в ЦИК назвали причину

Татьяна Слипачук утверждает, что только она в состоянии помешать Зеленскому провести выборы в июле

Татьяна Слипачук. Фото: AFP

Принимать решение об отмене досрочных выборов в Верховную Раду может только Центральная избирательная комиссия, а Конституционный суд лишь определяет конституционность президентского указа о роспуске парламента.

Об этом в интервью "BBC News Украина" заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Конституционный суд – единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя. Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", – объяснила она.

Чтобы осуществить необходимые шаги, ЦИК будет нужно понять обоснования и мотивы решения Конституционного суда.

"Я должна увидеть решение КС … Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел. Он не может быть отложен или временно остановлен. Сейчас мы находимся на конечном этапе регистрации, которая закончится 20 июня. Далее у нас будет пять дней, чтобы собственно осуществить регистрацию и принять необходимые решения. Это уже будет 25 июня. А потом нам надо принять решение о форме избирательного бюллетеня, затем перейдем к следующему этапу", – отметила Слипачук.

Напомним, новости "Сегодня" вели подробную хронологию того, как Конституционный суд рассматривал дело о роспуске Рады. На слушания дела пришел президент Украины Владимир Зеленский.

В своем выступлении в Конституционном суде Владимир Зеленский заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

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