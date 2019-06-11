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Конституционный суд рассматривает дело о роспуске Рады: онлайн-трансляция

11 июня, 10:06

На заседании присутствует президент Украины Владимир Зеленский

Ситуация под Конституционным судом, 14 мая 2019
Ситуация под Конституционным судом, 14 мая 2019. Фото: Сегодня

Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начинает рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

На слушания дела пришел президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеооборащении днем ранее он сообщил, что получил приглашение прийти на слушание дела и воспользовался им.

Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию из-под здания и непосредственно из зала суда.

10:00 Заседание Конституционного суда еще не началось, в зале заседания ни одного судьи.

10:03 Заседание началось. Суд начал рассмотрение вопроса конституционности указа президента о роспуске парламента. Заседают 17 судей КСУ.

Напомним, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявляла, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, который начнется после обнародования указа о роспуске парламента.

В свою очередь бывший судья КСУ Василий Нимченко отмечал, что Конституционный суд при рассмотрении жалобы на роспуск Верховной Рады не имеет полномочий приостановить соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13:00.


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Тег президент, суд, ЦИК, КСУ, Зеленский, Владимир Зеленский, слушания, рассмотрение, указ президента

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Сегодня

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