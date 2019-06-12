Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Фото: AFP

Конституционный суд вчера впервые собрался, чтобы решить, был ли указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады законным. Участники процесса еще утром признались, что их вердикта в тот же день ждать не стоит.

Причины для неотложного заседания

О решении распустить парламент Зеленский заявил во время своей инаугурации 21 мая. На следующий день он подписал указ о роспуске и назначил внеочередные выборы ВР на 21 июля. Но 62 нардепа обратились в КСУ с просьбой проверить, соответствует ли букве закона решение гаранта. Суд признал рассмотрение этого вопроса неотложным и решил собраться 11 июня. Яблоком раздора стало наличие или отсутствие парламентской коалиции. Команда президента настаивает: ее не существует с 2016 года. А по мнению нардепов она развалилась только после выхода из нее "Народного фронта" меньше месяца назад.

Наконец-то заседание

В понедельник вечером Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отметил, что роспуск ВР считает обоснованным, напомнил, что уровень доверия к ней у населения всего 4%, и пообещал посетить заседание КСУ.

Вчера утром порядок около суда охраняли силовики, так как у здания собрались сторонники и противники роспуска Рады. В 10:00 началось заседание, на котором присутствовали 17 судей из 12 минимально необходимых. Гарант приехал и обратился к судьям:

"Наша юридическая позиция безупречна. Надеюсь, вы примете решение, за которое не будет стыдно перед людьми. Я передам слово своему представителю Федору Вениславскому и покину зал, чтобы никто не сказал, что решение принято под давлением".

После ухода Зеленского судья-докладчик Виктор Кривенко озвучил позицию нардепов, а Федор Вениславский еще раз напомнил: коалиции не существует с марта 2016-го. Суд объявил перерыв, а правоохранителям добавили работы — неизвестный сообщил, что здание КСУ заминировано.

"Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а впустить уже не можем. Сейчас идут взрывотехнические службы проверять здание", — рассказали "Сегодня" сотрудники Управления госохраны.

Вскоре выяснилось, что минирование было ложным, и суд продолжил работу. Обсуждали участники процесса, когда же распалась коалиция. Кривенко пожаловался, что спикер ВР Андрей Парубий не предоставил КСУ список нардепов, которые входили в коалицию последние два года. Вскоре суд объявил об очередном перерыве.

Почти финал

Во время паузы Вениславский предупредил: еще не бывало, чтобы КСУ за день принял решение. Он добавил, что после открытого заседания судьи перейдут к закрытой части, чтобы оценить документы сторон. По его словам, решение должно быть вынесено до 29 июня.

Во время публичного слушания судьи пытались выяснить, может ли отсутствие решений считаться и фактическим отсутствием коалиции. Представитель гаранта предложил потребовать документы, которые бы доказали, что коалиция работала. А около 18:00 глава КСУ Наталья Шаптала объявила, что суд переходит к рассмотрению вопроса в закрытом режиме.

Сложности прогноза

Эксперты пока не берутся спрогнозировать, каким будет вердикт КСУ.

"Если исходить из политико-правовой логики, суд должен стать на сторону президента. А если говорить о формально-правовой — на сторону нардепов. Пока единого мнения нет даже внутри самого суда", — говорит политолог Руслан Бортник.

Его коллега Владимир Фесенко добавляет — ситуация сложилась крайне сложная:

"Если КСУ признает указ президента неконституционным, то возникнет политическая и правовая коллизия. Разрешить ее в правовом поле будет невозможно. Выборы уже идут, одних кандидатов уже выдвинули, других даже зарегистрировали. А у нас никогда не было прецедента с отменой выборов. По закону и Конституции это невозможно. На самом деле однозначного ответа здесь нет. Есть вариант, что КСУ признает неконституционным указ президента, но выборы все равно состоятся. Другой вариант — суд признает выборы неконституционными. Тогда выборы должны пройти позже. Но когда? Если осенью, как быть с кандидатами, которые уже зарегистрировались? Все отменить? Так они пойдут в суды!".

Возвращение экс-главы КСУ "зависло"

Кроме громкого дела о роспуске украинского парламента, Конституционный суд вчера должен был рассматривать иск экс-главы КСУ Станислава Шевчука к своим коллегам. Напомним, 14 мая на заседании главного конституционного органа Украины судьи проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя суда и с должности судьи КСУ. Шевчук назвал это "антиконституционным переворотом" и пообещал вернуться на свое место через суд. Однако заседание перенесли на неопределенный срок. Причиной стала апелляция КСУ по этому делу. Сам Шевчук заявил, что у суда есть такое право, но лично он связывает подобный жест с попыткой "затянуть судебное рассмотрение", чтобы он не вернулся на должность.

Напомним, новости "Сегодня" вели подробную хронологию того, как Конституционный суд рассматривал дело о роспуске Рады. На слушания дела пришел президент Украины Владимир Зеленский.

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