Конституционный суд разрешил распустить Раду: как отреагировали у Зеленского
Федор Вениславский назвал вердикт КСУ признаком независимости, беспристрастности, и преданности духу Конституции
Своим решением признать соответствующим конституции страны решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Конституционный суд Украины подтвердил его обоснованность.
Так считает представитель президента в КСУ Федор Вениславский, назвав вердикт суда демонстрацией независимости, беспристрастности, а также преданности духу Конституции и идеи верховенства права.
"При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины юридическая правота всех положений была выверена максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", – подчеркнул он.
Таким образом, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, как и указано в указе президента, отметил Вениславский.
Напомним, что ранее Зеленский назвал свое решение распустить Раду законным, и поэтому он выражал уверенность, в том что Конституционный суд признает его конституционным.
Мы также писали, что 11 июня в Конституционном суде прошло первое заседание Большой палаты КСУ по вопросу законности проведения в стране досрочных парламентских выборов. Заседание посетил также и президент Зеленский, который выступил с короткой речью.
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