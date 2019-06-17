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Зеленский спрогнозировал решение Конституционного суда по роспуску Рады

17 июня, 15:17

Глава государства считает, что рассмотрение конституционности его указа прилично затянулось

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объяснил, что его решение распустить Верховную Раду было законным, и он уверен, что Конституционный суд признает его конституционным. Об этом он сказал во время визита в Париж, отвечая на вопросы журналистов.

Он четко дал понять, что не намерен никоим образом влиять на суд, и отметил, что решение по делу о роспуске Рады затягивается.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", – сказал Зеленский.

Напомним, 11 июня Конституционный суд начал рассмотрение дела о конституционности указа президента Украины по роспуску парламента. Глава государства ссылается на то, что якобы коалиция уже давно перестала существовать до официального ее роспуска (17 мая). Как сообщали новости "Сегодня", один из инициаторов конституционного представления нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев во время выступления в суде заявил, что Зеленский не имел права распускать парламент до 17 июня.

В свою очередь Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

Отметим, что 11 июня состоялась открытая часть дела, после чего участники процесса перешли к закрыто его части.


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Тег Рада, роспуск, КСУ, Зеленский, решение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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