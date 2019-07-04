Конституционный суд снова не принял решение о люстрации
Ни дату, ни время следующего заседания в КСУ не сообщили
Конституционный суд Украины в очередной раз отложил рассмотрение вопрос конституционности положений закона "Об очищении власти", о чем сообщили 4 июля в пресс-службе КСУ.
"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Палаты Конституционного Суда Украины", – заявили в учреждении.
В то же время, ни дату, ни время следующего заседания не сообщают.
Аналогичное решение было принято и в отношении рассмотрения закона о декоммунизации.
Напомним, ранее в этот день под стенами Конституционного суда прошли многочисленные пикеты против возможного принятия решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти". Также у суда прошла акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации" в которой участвуют ряд народных депутатов и общественных деятелей.
Как мы уже писали, 27 февраля 2019 года КСУ обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В частности, судьи считают, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан давать показания или объяснения относительно себя и своих близких.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Конституционный суд снова не принял решение о люстрации". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко призвал выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации
Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год, – заверил Порошенко
"Темные силы объединились": Парубий прокомментировал попытку отменить закон о люстрации
Спикер Верховной Рады рассчитывает на "правильное" решение Конституционного суда
Минюст затребовал от АП данные о люстрационной проверке Богдана
В случае невыполнения требований закона окончательное решение примет суд, говорит Петухов