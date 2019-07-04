Конституционный суд снова не принял решение о люстрации

Ни дату, ни время следующего заседания в КСУ не сообщили

Фото: AFP

Конституционный суд Украины в очередной раз отложил рассмотрение вопрос конституционности положений закона "Об очищении власти", о чем сообщили 4 июля в пресс-службе КСУ.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Палаты Конституционного Суда Украины", – заявили в учреждении.

В то же время, ни дату, ни время следующего заседания не сообщают.

Аналогичное решение было принято и в отношении рассмотрения закона о декоммунизации.

Напомним, ранее в этот день под стенами Конституционного суда прошли многочисленные пикеты против возможного принятия решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти". Также у суда прошла акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации" в которой участвуют ряд народных депутатов и общественных деятелей.

Как мы уже писали, 27 февраля 2019 года КСУ обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В частности, судьи считают, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан давать показания или объяснения относительно себя и своих близких.

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