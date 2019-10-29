Контактную группу в Минске проинформировали об отводе войск в Золотом

Леонид Кучма / Фото: Сегодня

Трехсторонняя контактная группа в Минске проводит встречу и ее участники проинформированы о начале процесса по разведению сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа, которая сейчас работает в Минске, была проинформированы, что сегодня стороны начали разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое. В подтверждение этого с обеих сторон были запущены сигнальные ракеты", – сообщила Олифер.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, что изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск, также были вооруженные провокации. Кроме того, украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4. Как рассказывал глава МВД Арсен Аваков, добровольцы, находящиеся в Золотом, подтвердили, что была стрельба и, возможно, работала диверсионная группа противника.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Смотрите также видео, как на днях президент Владимир Зеленский приезжал в Золотое пообщаться с ветеранами-добровольцами и местными жителями:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама