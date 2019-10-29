В Минске состоится очередная встреча Контактной группы по Донбассу: что будут обсуждать

Контактная группа начала работу. Фото: twitter.com/BelarusMID

Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет 28 октября в Минске.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик сообщил, что на заседании в Минске Киеву и самопровозглашенным "республикам" не удалось согласовать новый график разведения сил на Донбассе.

Представитель ОБСЕ выразил надежду, что сторонам конфликта удастся сделать это в будущем.

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Напомним, что Золотое наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области – два участка, где должны быть разведены силы на Донбассе. Это не удается сделать несколько недель после принятия Киевом "формулы Штайнмайера".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время российская сторона хочет принятия "формулы" в том виде, в котором она существует сейчас: проведение выборов в ОРДЛО, после чего особый статус для Донбасса на постоянной основе. Примечательно, что в документе не идет речи о выводе российских войск или передаче контроля Украине над территориями и границей.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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