Корниенко оценил шутки про собаку и дал совет оскандалившемуся депутату

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Совет от "слуги народа" Евгения Брагара пенсионерке продать собаку уже обернулся жестким наказанием для самого виновника скандала. В то же время фракция пока думает, что делать с нердепом.

Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Радио Свобода".

По его словам, внутри фракции Брагар объяснил ситуацию, однако депутату рекомендовали воздержаться от публичных комментариев по этому поводу.

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"Мы ему рекомендовали сейчас воздержаться от комментариев, но не запрещали, мы не можем это запретить. Это же депутат, личность. Я думаю, что он сам себе сейчас самоцензуру включит. Пока фракция определяется (наказывать ли Брагара – ред.). Это не нарушение закона, это больше моральная история. В принципе, Евгений Брагар уже получил так, как никто не получал: стал героем мемов, проклятий, есть его адрес домашний в интернете, страницу в "Фейсбуке" ему ломали. То есть, морально он уже получил максимально", – отметил Корниенко.

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Также замглавы фракции сообщил, что видел многочисленные мемы о собаке и платежках за газ, передает УНН.

"Мемы интересные. Оцениваем, что, в принципе, хорошо, что народ с юмором воспринимает эту ситуацию. Какой-то положительный аспект. Конечно, мы извинялись вчера. Еще раз могу извиниться, пользуясь случаем, за такие нелепые высказывания господина Евгения", – добавил Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Позже стало известно, что Любовь Колючая живет в селе Аджамка в Кировоградской области, где нашли и самого пса, которого предлагали продать. Хозяйка Шарика резко ответила "слуге народа". Она также призналась, что при пенсии в размере 2 тысяч гривен она получает субсидию – около 1300 гривен. Но даже это не покрывает всех коммунальных расходов.

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