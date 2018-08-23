Королева Елизавета II, император Японии и король Марокко поздравили Украину с Днем Независимости

В поздравительном письме королева Елизавета II желает народу Украины доброй судьбы и счастья в следующем году

Лидеры стран мира продолжают присылать в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравления с 27-й годовщиной независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, свои поздравления президенту и украинскому народу прислали президент Республики Корея Мун Джэ Ин, королева Великобритании Елизавета II, король Испании Фелипе VI, король Королевства Саудовская Аравия Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц, вице-премьер, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед ибн Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд, король Марокко Мохаммед VI, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и др.

В поздравительном письме королева Елизавета II желает народу Украины доброй судьбы и счастья в следующем году.

Президент Республики Корея отметил, что "на протяжении лет наши страны строили тесные отношения дружбы и сотрудничества по широкому кругу вопросов".

"Я искренне надеюсь, что в дальнейшем мы сможем укрепить отношения между нашими странами путем взаимовыгодного и ориентированного на будущее сотрудничества, способствовать благополучию и счастью наших народов и углубить наше взаимопонимание и дружбу", – говорится в поздравлении Мун Джэ Ина.

Император Японии Акихито пожелал счастья и процветания Порошенко и украинскому народу, а великий герцог Люксембурга Анри также пожелал процветания и благополучия.

Поздравления по случаю Дня независимости пришли также от президента Мексики Энрике Пенья Ньето, председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, президента Ирака Фуада Масума, президента Бенина Патриса Талона, президента Габона Али Бонго Ондимбы, лидеров других стран.

Также мы писали, что глава Китая Си Цзиньпин поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко и украинцев с наступающим Днем Независимости, который отмечается 24 августа.

Напомним, завтра Украина будет отмечать День независимости, и нашу страну уже поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

Кроме того, поздравления Украина получила и от президента США Дональда Трампа. Американский лидер также рассказал, чем должна гордиться наша страна.