Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости

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В стране полным ходом идет подготовка ко Дню Независимости.По инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Какие еще мероприятия состоятся в честь празднования Дня Независимости в Киеве и других городах Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Официальные мероприятия

Марш Достоинства в Киеве. В 9:30 от Памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни стартует Марш Достоинства – это официальное шествие, организованное президентом Украины Владимиром Зеленским вместо ставшего традиционным военного парада. Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, после которой прозвучат сто ударов церковного колокола – в честь погибших Героев Небесной Сотни. Почтив героев минутой молчания, президент, а также родные и близкие погибших защитников Украины и ветераны АТО возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. После церемонии возложения цветов в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.

Марш Защитников – это народный марш, который проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных в Киеве, Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе. Участие в Марше Защитников подтвердили более 7000 ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на марше не будет ни одного из президентов, любых представителей власти или партийных флагов.

Репетиция Марша Защитников в Киеве. Фото: Антон Колумберт

В Киеве первая репетиция Марша ко Дню Независимости прошла 18 августа: организаторы определили временные рамки события и согласовали маршрут. Так, в столице сбор участников запланирован с 8:00 до 9:00 в парке имени Тараса Шевченко, после чего колонна пойдет в сторону майдана Незалежности. Предположительно, участники Марша прибудут на майдан в 10:20, где примут участие в завершающей части мероприятия – молебне по всем погибшим в бою, который состоится на Михайловской площади у Стены Памяти.

Развлекательные мероприятия

Киев. Некоторые из мероприятий, посвященных праздникам, в столице уже начались. Так, на Певческом поле открыли выставку цветов "Спортивная Украина" (она будет работать до 15 сентября), а в Киевской крепости – фотовыставку "Украина моя" (работает до 31 августа). Главными героями композиций стали выдающиеся украинские спортсмены-чемпионы. Это братья Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл и Яна Клочкова.

Также можно ознакомиться с выставкой уникальных документов, которая до 3 сентября проходит в читальном зале Государственного архива Киева.

Благотворительный концерт "Классик пикник. Украинская поэма" в рамках проекта "Открытая музыка города" состоится в Национальном музее истории Украины в 20:00 (улица Владимирская, 2.) Для посетителей прозвучат произведения украинских композиторов в исполнении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата" в сопровождении Валерия Матюхина, солистка – заслуженная артистка Украины Богдана Пивненко. Вход – бесплатный.

Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках", организованное марафонским клубом "Тарас Бульба", состоится вот уже в пятый раз. Забеги проводятся на 5 и 10 километров. 5-километровый забег – самый популярный: на данный момент на официальном сайте зарегистрировано уже свыше тысячи участников. За Кубок ко Дню Независимости Украины могут побороться все желающие от 14 лет. Старт 24 августа в 9:00 утра от Русановской набережной.

Ежегодные гонки на яхтах от Гаванского моста до Пешеходного 24 августа стали уже доброй традицией. В прошлом году в "Парусной регате на День Независимости" приняли участие свыше 60 крейсерско-гоночных яхт с экипажем от 4 до 6 человек на каждом судне. Принять участие могут как профессиональные спортсмены, так и яхтсмены-любители. Стартует регата с 6-го причала Киевского речного вокзала в 11:00.

Среди других спортивных мероприятий отметим фестиваль "Спорт для всех", который стартует в 10:00 возле Арки Дружбы народов. А через четыре часа на Контрактовой площади начнется богатырский турнир "Матч побратимов-2019". В 15:00 на Крещатике пройдет акция "Украина единая" Киевского городского автомотоклуба. Кроме того, состоятся соревнования на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины – пробег стартует от стеллы Победы и финиширует на Воздухофлотском путепроводе. И победителя, и остальных участников после соревнований можно будет увидеть на выставке на аллее Славы.

Киевлянам и гостям столицы нужно помнить, что в связи с мероприятиями многие улицы в центре, а кое-где и в спальных районах, будут перекрыты. Список перекрытых улиц вы найдете по ссылке.

В Запорожье по случаю Дня Независимости собираются украсить венками, флагами и цветами местный парк. Там проведут любительский турнир по боксу и обустроят кухню, где все желающие смогут не только полакомиться традиционными украинскими блюдами, но и научиться их готовить. "Праздник живота" проведут и в селе Геча в Закарпатье. Там анонсировали Фестиваль леквара, гости которого смогут поучаствовать в варке традиционного сливового джема, в конкурсе на лучший бограч и голубцы, а также вдоволь наесться вареников, калачей и гуляша. Гулять и танцевать собираются до самого утра.

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Фото: официальный сайт фестиваля

Львов. Главное событие празднования Дня Независимости Украины во Львове – Международный фольклорный фестиваль "Этновир", который пройдет с 22 по 26 августа на проспекте Свободы и площади Рынок. В программе – впечатляющие выступления ансамблей, марш-парады участников по главным улицам города, показ народных костюмов, вечера дружбы и танцевальные мастер-классы.

С 19 по 25 августа во Львове вот уже двенадцатый раз проходит "Львовский международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art". В этом году на фестивале покажут более 120 работ под девизом "Наважся побачити" – всего на фестивальный конкурс подана 1291 короткометражка. Показы будут проходить под открытым небом, расписание сеансов и программу смотрите на сайте фестиваля.

Кадр из фильма Марины Степанской "Знебарвлена". Фото: официальный сайт фестиваля

В День независимости Парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого приглашает всех любителей арбузов. На Арбузном фестивале можно будет не только полакомиться любимой ягодой, но и развлечься как следует: программа обещает яркие развлечения, выступления танцевальных и музыкальных групп, розыгрыши и мастер-классы. Цена входа, если организаторы не шутят, – один арбуз. Начало в 13:00.

В Краматорске, который является временным административным центром Донецкой области, масштабное празднование стартует в 15:00 в парке им. Пушкина. В программе – выставка военной техники и вооружений, аллея живых скульптур, ярмарка мастеров хэнд-мейда, вернисаж работ краматорских художников, танцевальные баттлы, караоке и спортивные развлечения, а также фаер-шоу. В 18:00 все желающие смогут присоединиться к торжественному шествию с участием военнослужащих Украины, которое стартует от улицы Стуса. В 18:30 жителей и гостей города поздравят представители местной власти, и завершит праздник выступление группы The Hardkіss, которая выйдет на сцену в 19:00.

Одесса. С 13:00 до 14:00 на Приморском бульваре, возле памятника Дюку Ришелье, все желающие могут присоединиться к живой Вышиванковой цепи, которая организуется в рамках ежегодного Вышиванкового фестиваля. Помимо желания, необходимо еще иметь вышиванку. А в 17:30, опять же возле Дюка, стартует музыкальный концерт, на котором выступят местные группы Associative Memory, Jillhouse, М.Тюссо, КораЛЛі и другие.

Фото: facebook.com/vf.od.ua

С 15:00 до 21:00 все желающие могут обсыпать друг друга смывающимися красками на традиционном Фестивале красок в Одессе CоlorFest, который пройдет в Дюковском парке. Организаторы обещают выступления диджеев и работу фуд-кортов, а также пожарные машины с брандспойтами – наверное, для особо отличившихся участников фестиваля.

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Вот уже четвертый по счету фольклорный фестиваль "Козацкие гостины на Дерибасовской" будет проходить 24-25 августа в Летнем театре Городского сада. Организаторы подготовили для гостей фестиваля праздничный концерт, выставку-ярмарку народных умельцев, показательные выступления и мастер-классы боевого казацкого искусства, флешмоб "Рушник злагоди", показ украинской традиционной одежды, конкурсы и развлечения.

Ставший уже традиционным автопробег ко Дню Независимости стартует в 16:00, после чего украшенные патриотической символикой автомобили проедут по центральным улицам города. Правда, в этом году пробег начнется не на площади возле памятника Дюку, а на Приморском бульваре. Пробег был организован по инициативе активистов Автомайдана в 2016 году, и год от года он становился все более масштабным: если в 2016-м в нем приняло участие 30 автомобилей, то в прошлом году – уже 50. Могут принять участие все желающие автомобилисты.

Харьков. 24 августа в Покровском сквере состоится самый настоящий рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины-2019", приуроченный не только ко Дню Независимости, но и ко Дню города, который харьковчане празднуют 23 августа. В программу мероприятия войдут показательные рыцарские поединки в различных категориях, включая профессиональные поединки между представителями спортивных клубов Харькова. Начало соревнований – в 11:00.

Фото: facebook.com/mykharkovinfo

С 23 по 25 августа площадь Свободы станет главным центром праздника. Именно здесь планируется выступление более 1,5 тысячи исполнителей и коллективов как местного, так и мирового масштаба. 24 августа на сцене выступят коллективы из городов-побратимов США, Израиля, Китая и Турции, а также местные таланты. Кроме того, для гостей праздника будет организована гастрономическая ярмарка. Посетители смогут отведать всевозможные блюда — от мяса и рыбы до необычных видов мороженого и сладостей. Готовить пищу будут на 30 фуд-кортах. Ярмарка будет работать с 11:00 до 22:00.

Турнир по бадминтону "Кубок незалежності" будет проходить 21-24 августа по адресу Динамовская улица, 5А.

Кроме того, в Ужгороде на празднике выступят танцевальные коллективы из Латвии, а в Белой Церкви под Киевом организуют фестиваль воздушных шаров. В Днепре собираются хором спеть на причале.

Сколько потратили

Одним из самых насыщенных будет праздник в столице. Так, отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Печерской РГА заказал концерт и его техобеспечение с мастер-классами за 117 тыс. грн. Оболонский район планирует то же самое, но с услугами ведущего и звукорежиссера, оформлением локаций, организацией выставки и выступлением духового оркестра, но уже за 81 тыс. грн, если поставщики не предложат более выгодные условия. Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия Шевченковской РГА уже приобрело за 42 тыс. грн, среди прочего, организацию "под ключ" концерта с поэтическим названием "Независимая, вышитая колосьями, Украина цветущая моя" в парке им. Т. Шевченко. В Соломенском районе за 55 тыс. грн требуют от исполнителя не менее 40 концертных номеров, продолжительность пять часов и многожанровость программы.

Киевская область также пытается активно подключаться к празднованию. Например, в Буче за 380 тыс. грн проведут программу с ведущим, артистами-аниматорами, выступлениями групп и отдельных певцов, симфонического рок-оркестра BREVIS, файер- или неоновым шоу. В Козине, что под Киевом, закупили на 85 тыс. грн к торжеству подарки: альбомы для новорожденных в подарочной папке. А в Обухове приобрели сувенирную продукцию (флаги) на 18 тыс. грн.

Альтернатива: празднуем День Независимости на море

Напомним, что в честь Дня Независимости будем отдыхать сразу три дня с 24 по 26 августа. Тем, кто хочет отметить праздник вдали от городских шествий и концертов, самое время задуматься о путешествиях.

Самостоятельно спланировать поездку на эти даты будет сложновато. Несмотря на то, что "Укрзализныця" назначила ко Дню Независимости четыре дополнительных поезда, ж/д билеты на популярные направления уже раскуплены, да и жилья для аренды там почти не осталось. Зато на соответствующих порталах все еще можно найти туры выходного дня, к примеру на автобусе. "Сегодня" узнали, какие варианты остались и во сколько они обойдутся.

За три дня вполне можно успеть позагорать на родных морях и даже посмотреть заповедники. Всего за 4730 грн с носа получится покупаться на Арабатской стрелке и погулять по степям Аскании-Новы и Каменных могил. За эти деньги гостю обеспечат проезд, проживание в отеле, завтраки и обеды, а за дополнительные 150 грн обещают свозить и на фотосафари.

В длинные выходные также удастся затариться на главной ярмарке страны — Сорочинской ярмарке, которая будет проходить вплоть до воскресенья в Великих Сорочинцах. Трехдневная поездка туда с проживанием, завтраками и обедами обойдется в 3100 грн с человека. Помимо события за эти деньги покажут и другие места Полтавщины. В самой Полтаве — усадьбу Котляревского и памятник галушке, в Миргороде — ставок-"лужу", названную Гоголем, в Опошне — Музей гончарства, в Решетиловке — выставку вышивки, а вот в Великих Кручах дадут продегустировать местное пиво.

Любителям познавательного туризма понравится однодневная поездка на раскопки столицы скифов Гелона. Всего за 495 грн с человека организаторы привезут из Харькова в Бельск на Полтавщине, где ведутся археологические работы, покажут местный лесопарк и даже сводят искупаться к речке Ворскле. Чуть дороже экстремалам обойдется экскурсия в Чернобыль — в 1325 грн за одного. За эти деньги обеспечат проезд из столицы и обратно, прогулку по Припяти и остановку возле 4-го реактора ЧАЭС. А вот за обед в зоне и аренду дозиметра придется доплатить — около 250 грн.

В грядущие выходные успеется и покорить Говерлу всего за 1600 грн с человека. За эту сумму полагается проезд, двухдневное проживание в отеле, трехразовое питание и помощь инструктора в восхождении.

Напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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