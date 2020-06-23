Коронавирус атакует Раду: сколько депутатов уже переболели

Коронавирус продолжает распространяться по Верховной Раде, но если раньше сообщалось о 10-12 инфицированных нардепах только в правящей фракции "Слуга народа", то сейчас стало известно, что инфекцию обнаружили у 15-17 народных депутатов.

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Об этом в эфире "UA: Украинское радио" 23 июня заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Переболело в целом где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, два человека пока что еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", – сказал председатель Рады, отказавшись при этом уточнять фамилии народных избранников, которые продолжают борьбу с инфекцией.

Напомним, что одним из последних COVID-19 обнаружили у председателя подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Максима Перебийниса (фракция "Слуга народа").

Всего по состоянию на 23 июня в Украине официально зарегистрировали 38 074 случая инфицирования коронавирусом (из них 833 за минувшие сутки). При этом 16 956 зараженным уже удалось вылечиться от COVID-19, но для 1035 человек этот диагноз оказался смертельным.

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