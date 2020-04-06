Коронавирус и не только: детали разговора Зеленского с Майком Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американские власти за выделение денег на борьбу с коронавирусной эпидемией в стране.
Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, слова благодарности глава государства передал государственному секретарю США Майку Помпео во время телефонного разговора 6 апреля.
"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавируса", – сказал Зеленский, выразив Соединенным Штатам поддержку в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких.
Кроме того, он выразил благодарность за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на двустороннем уровне и в рамках ООН, а также за санкции в отношении России.
Также президент обсудил с главой американской дипломатии возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей после встречи в нормандской формате, которая состоялась в декабре прошлого года.
Напомним, что в конце января Майк Помпео посетил Украину, где встретился с президентом Зеленским. На нашем сайте вы можете узнать, что они обсуждали и как прошли переговоры.
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