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  1. Новости политики

Коронавирус и не только: детали разговора Зеленского с Майком Помпео

6 апреля, 19:54

Станислав Кожемякин

В разгар эпидемии президент созвонился с главой американской дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американские власти за выделение денег на борьбу с коронавирусной эпидемией в стране.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, слова благодарности глава государства передал государственному секретарю США Майку Помпео во время телефонного разговора 6 апреля.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавируса", – сказал Зеленский, выразив Соединенным Штатам поддержку в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких.

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Кроме того, он выразил благодарность за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на двустороннем уровне и в рамках ООН, а также за санкции в отношении России.

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Также президент обсудил с главой американской дипломатии возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей после встречи в нормандской формате, которая состоялась в декабре прошлого года.

Напомним, что в конце января Майк Помпео посетил Украину, где встретился с президентом Зеленским. На нашем сайте вы можете узнать, что они обсуждали и как прошли переговоры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Владимир Зеленский коронавирус Майк Помпео

Источник: Сегодня

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