Коронавирус продолжает заражать мир: Зеленский срочно принял меры

Зараза распространяется по всему миру, но до Украины еще не дошла

/ Фото: president.gov.ua

После того, как Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, президент Владимир Зеленский поручил дал поручение Кабинету министров принять необходимые меры для недопущения попадания вируса в Украину, сообщает Офис главы государства.

Он заверил, что ситуация в данном вопросе под контролем и постоянно находится на контроле и напомнил, что на сегодняшний день в нашей стране не зарегистрировано ни одного случая вспышки китайского коронавируса.

Зеленский заявил, что привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме, осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания этой заразы и распространения заболевания.

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Президент дал задание перенести деятельность оперативного штаба по коронавирусу, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

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Также глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организация. Также поручил провести профилактические мероприятия.

Как сообщали новости "Сегодня", власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января. Он также выявлен на разных континентах – в Европе, Азии, США, Австралии. По состоянию на 31 января количество зараженных почти достигло отметки в 10 тысяч человек, а погибли от коронавируса 213 человек. Читайте подробней, что известно о коронавирусе, советы врачей, онлайн-карта заражений.

Симптомы данного коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, озноб, тахикардия, затрудненность дыхания. Прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

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