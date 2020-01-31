Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Коронавирус продолжает заражать мир: Зеленский срочно принял меры

31 января, 15:18

Зараза распространяется по всему миру, но до Украины еще не дошла

/ Фото: president.gov.ua

После того, как Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, президент Владимир Зеленский поручил дал поручение Кабинету министров принять необходимые меры для недопущения попадания вируса в Украину, сообщает Офис главы государства.

Он заверил, что ситуация в данном вопросе под контролем и постоянно находится на контроле и напомнил, что на сегодняшний день в нашей стране не зарегистрировано ни одного случая вспышки китайского коронавируса.

Зеленский заявил, что привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме, осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания этой заразы и распространения заболевания.

Реклама

Президент дал задание перенести деятельность оперативного штаба по коронавирусу, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Читайте также: В Борисполе встретили самолет МАУ из Китая с украинцами на борту: видео

В тренде
Помпео едет в Украину: эксперт рассказала, чего ожидать от визита

Также глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организация. Также поручил провести профилактические мероприятия.

Как сообщали новости "Сегодня", власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января. Он также выявлен на разных континентах – в Европе, Азии, США, Австралии. По состоянию на 31 января количество зараженных почти достигло отметки в 10 тысяч человек, а погибли от коронавируса 213 человек. Читайте подробней, что известно о коронавирусе, советы врачей, онлайн-карта заражений.

Симптомы данного коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, озноб, тахикардия, затрудненность дыхания. Прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный момент
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный моментПолитика
"Слуга народа" заступился за водителя, показавшего российский сериал, и участница АТО ответилаПолитика
ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, отклонив все правки Украины
ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, отклонив все правки УкраиныПолитика
В МВД раскрыли зарплату Авакова и его заместителей
В МВД раскрыли зарплату Авакова и его заместителейЭкономика
"Дно пробито": политолог о языковом скандале в автобусе Луцк – КиевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...