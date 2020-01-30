ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

"Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения, – отметил он. – Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса".

Глава ВОЗ высоко оценил действия Китая по борьбе с болезнью. Он сообщил, что впечатлен реагированием китайских властей на вспышку коронавируса. По его словам, помимо КНР, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах. Только в четырех государствах за пределами Китая отмечена передача от человека к человеку – во Вьетнаме, Германии, США и Японии. Тот факт, что этих случаев относительно немного, он назвал результатом эффективных действий Китая, и объявление режима международной ЧС "не является вотумом недоверия Китаю".

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Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

Гендиректор изложил семь рекомендаций в связи со вспышкой коронавируса в КНР. Их выполнение призвано предотвратить распространение болезни. "Во-первых, нет оснований для мер, которые без надобности мешают международным путешествиям и торговле", – сказал он, пояснив, что ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем. Вторая рекомендация состоит в необходимости оказания поддержки государствам со слабой системой здравоохранения. В-третьих, следует ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики. В-четвертых, нужно "бороться с распространением слухов и неверной информации". В-пятых, мировое сообщество должно "вновь рассмотреть подготовительные планы, выявить пробелы и определить ресурсы" для противодействия распространению вируса. В-шестых, странам следует делиться информацией и опытом "с ВОЗ и остальным миром". Седьмая рекомендация: чтобы победить болезнь, все страны должны действовать "в духе солидарности и сотрудничества". Как подчеркнул глава ВОЗ, речь идет об общей проблеме, решить которую можно только сообща.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обратилась с призывом ко всем странам мира как следует готовиться противостоять распространению нового типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого на данный момент официально стали не менее 170 человек, выразив обеспокоенность тем, что многие страны до сих пор остаются неподготовленными.

Напомним, что, помимо Китая, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, им инфицировались еще в 14 странах: Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, Франции и ОАЭ. А сегодня позитивную реакцию дали анализы пациентов в Финляндии, Индии и на Филиппинах.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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