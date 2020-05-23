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  1. Новости политики

Коронавирусом заразился еще один депутат Верховной Рады

23 мая, 07:49

Татьяна Власенко

COVID-19 заболел Юрий Аристов из "Слуги народа"

Коронавирусная инфекция, вслед за Олегом Мейдичемиз "Батькивщины", поразила еще одного депутата Верховной Рады.

Как сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, COVID-19 заболел председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, который является членом фракции "Слуга народа".

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19", – написал Гончаренко в своем Telegram.

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Напомним, 20 мая парламентская фракция "Батькивщины" в полном составе ушла на самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердили у одного из нардепов из этой политсилы Олега Мейдича.

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции, – это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно – Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И как ответственная фракция, сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию", – сообщила вице-спикер Елена Кондратюк, добавив, что нардепы вернутся в сессионный зал только после тестирования.

До этого, 18 мая, Верховная Рада вышла из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада депутат коронавирус

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