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Корпоратив "Слуги народа": как президент напутствовал депутатов

21 декабря, 00:12

Владимир Зеленский пришел на корпоратив своей фракции и произнес пикантный тост

Фото: facebook.com/elena.moshenets

Фото: facebook.com/elena.moshenets

Фракция "Слуга народа", ряды которой недавно покинули два депутата, в пятницу вечером в КВЦ "Парковый" отпраздновала новогодний корпоратив. Об этом сообщила Украинская правда.

На территорию "Паркового" депутатов пропускали только по спискам.

Кроме депутатов на корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президена Сергей Шефир.

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"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал, что это был год свиньи, а следующий год крысы, но давайте оставаться людьми", – рассказал один из депутатов СН.

Также на мероприятие приехали премьер Алексей Гончарук и некоторые чиновники: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

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По данным источников, присутствующих на корпоративе, гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Видео: facebook.com/elena.moshenets

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", – поделился один из депутатов, который не захотел быть названным.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что партия "Слуга народа", которая недавно пополнилась новым депутатом, намерена провести новогодний корпоратив в комплексе "Парковый". На мероприятие планируется потратить до миллиона гривен.

Напомним, недавно в Верховной Раде произошла драка между "слугами народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом. Как выяснилось, конфликт возник из-за народного депутата Ирины Верещук. Об этом она сама и рассказала журналистам.

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