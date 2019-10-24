Коррупционный скандал в "Слуге народа": нардеп говорит о развале фракции

По словам Василевской, скандалы во фракции могут закончиться тем, что просто все перессорятся

Фото: facebook.com/zeolga96

Народный депутат от фракции Слуга народа Ольга Василевская раскритиковала руководство фракции за изменение позиции по прохождению членами налогового комитета Верховной Рады теста на полиграфе.

Об этом она рассказала в комментарии hromadske.

Василевская пояснила, что утром руководство фракции требовало от всех обязательно пройти полиграф, а уже днем заявило, что тест могут пройти добровольно.

"Что это за руководство фракции, которое не может твердо стоять на какой-то позиции? То есть, они видят, что фракция разваливается, комитет разваливается. Я думаю так, по крайней мере, я вижу еще один или два таких скандала, а они будут эти скандалы", — отметила она.

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По словам "слуги народа", скандалы во фракции могут закончиться тем, что "просто все перессорятся".

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Как известно, во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Поэтому Давид Арахамия и Дмитрий Дубинский заявили, что пройдут тест на полиграфе, чтобы все узнали правду.

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На днях бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что в коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видео:

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