"Закон один для всех": Зеленский "обезглавил" Кировоградскую ОГА из-за взятки

Президент отправил в отставку назначенного им же главу Кировоградщины Андрея Балоня

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку назначенного им же в ноябре прошлого года главой Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня..

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Об этом, как сообщили в пресс-службе Офиса президента, он заявил 26 июня во время рабочей поездки в Херсонскую область.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации", – сказал Зеленский.

Так президент отреагировал на коррупционный скандал в Кировоградской ОГА, главу которой и его сообщника 25 июня уличили в вымогательстве у местного предпринимателя крупной взятки – 1,8 млн грн. Детективы взяли Балоня с поличным – во время передачи второго "транша" денег.

"Нет "наши – не наши". Украл – садись", – предупредил Зеленский.

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Напомним, что ранее в этом году президент "обезглавил" другую область, приняв отставку главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.

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