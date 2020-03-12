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Козак: Новые участки разведения сил на Донбассе будут определены в течение недели

12 марта, 01:39

Елена Вус

Также контактная группа в Минске в течение недели определит лиц для обмена

Лиц, подлежащих обмену между Украиной и ОРДЛО, а также участки для разведения сил на Донбассе контактная группа в Минске должна определить в течение недели.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам заседания в Минске в среду,11 марта.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению… До 25 марта необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене", – сообщил Козак.

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Кроме того, по его словам, стороны также договорились в течение ближайшей недели определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения.

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Также Козак сообщил, что контактная группа в Минске решила на следующем заседании окончательно согласовать механизм урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, в конце прошлого года в рамках саммита "Нормандской четверки" в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции – Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – договорились продолжить разведение войск на Донбассе на согласованных участках до конца марта 2020 года.

Однако 26 февраля ТКГ не смогла согласовать участки для нового разведения сил на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Минск Трехсторонняя контактная группа разведение сил ТКГ Дмитрий Козак

Источник: ТАСС

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