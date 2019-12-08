"Нормандская встреча" в Париже: Гройсман пожелал успеха Зеленскому

Экс-премьер призвал и других политиков объединиться вокруг единой цели – успеха Украины на очень важных переговорах

/ Фото: Кабинет министров Украины

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому накануне его поездки в Париж на переговоры в "нормандском формате". Об этом он написал в Facebook.

Он призвал и других политиков объединиться вокруг единой цели – успеха Украины на очень важных переговорах.

"Завтра президент Владимир Зеленский примет участие в сверхважной и сверхсложной международной встрече во Франции. И это именно тот момент, когда страна как никогда должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту как политическому оппоненту. Момент, когда мы должны продолжить бороться и болеть за восстановление нашей территориальной целостности, за мир на нашей родной земле, за успех нашей страны. Желаю успеха Украине и президенту", – написал Гройсман.

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Как сообщали новости "Сегодня", Михеил Саакашвили призвал политиков поддержать Зеленского перед "норманской встречей". Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области считает, что, несмотря на политические разногласия, несогласия с какими-то решениями внутри страны, это должно остаться за рамками – все должны объединиться вокруг поддержки Зеленского на переговорах.

Видео: Сегодня

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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