О Кравчуке-шахматисте в парламенте ходили легенды. Фото: 24tv.ua

Кравчук играл в шахматы с Карповым, а Кучма "качался": спортивные увлечения президентов Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1182004_8844056.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1182004_8844056.jpg 2019-08-01T19:45:00+03:00 Политика Среди всех украинских гарантов только Виктор Ющенко оставался равнодушным к спорту

В четверг, 1 августа президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое фото из спортзала , где он занимается, судя по всему, перед началом рабочего дня.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро", – написал он на своей странице в Facebook, где было опубликовано фото.

Как рассказал заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов, президент раньше всех приезжает на Банковую, чтобы успеть потренироваться в спортзале.

Какие виды спорта были популярны среди предыдущих глав украинского государства, читайте в специальном материале сайта "Сегодня". Но забегая вперед, отметим, что полное равнодушие к занятиям спортом выказывал разве что третий президент Украины Виктор Ющенко. Зато во время своего президентства активно ходил на матчи "Шахтера" и "Динамо".

Леонид Кравчук

Вообще-то, самым страстным хобби первого президента Украины всегда была охота, но это не означает, что он совершенно чужд спортивным занятиям. Как писал сайт "Сегодня" в специальном материале " Леонид Кравчук не считает себя бедным. Богатым тоже", он хорошо умеет играть в шахматы. Одним из самых дорогих для себя подарков называл шахматы из слоновой кости, подаренные первому президенту Украины в Индии. Мало того: в парламенте прижилась история о том, как Кравчук сыграл вничью с самим Анатолием Карповым.

"Это явное преувеличение", – скромно уточняет сам Леонид Макарович.

Тем не менее в бытность Кравчука завотделом ЦК Компартии Украины Карпов, тогда уже международный гроссмейстер, приехал на встречу в Киев. После которой предложил сеанс одновременной игры на 20 досках. Леониду Кравчуку удалось свести партию вничью, и хотя он подозревает, что играл знаменитый шахматист не в полную силу, все равно было приятно: Карпов его поздравил с таким результатом.

"Теперь, когда меня спрашивают, с кем я играл из великих шахматистов, я отвечаю – с Карповым", – рассказывает Леонид Кравчук.

Когда позволял возраст, первый президент Украины бегал трусцой и играл в теннис на кортах столичного комплекса "Наука". Сегодня из всех спортивных хобби остался только футбол – в качестве страстного болельщика "Динамо" Кравчук постарался не пропустить ни одного матча киевского клуба и вот уже много лет возглавляет его попечительский совет.

Леонид Кучма

Среди спортивных увлечений второго президента Украины на различных интернет-ресурсах указываются теннис и бег, но каких-то документальных подтверждений – например, фотографий бегающего трусцой Леонида Даниловича, не обнаружено.

Зато в октябре 2009 года на ресурсе "ТАБЛОID" появились фотографии Кучмы в спортзале, самозабвенно качающего мускулатуру с помощью штанги и гантелей. Нужно отметить, что на этих фотографиях на тот момент 71-летний экс-президент пребывает в столь прекрасной физической форме, что журналисты издания предположили, что фотографии подверглись обработке в "Фотошопе".

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Впрочем, в марте 2012 года сам Кучма подтвердил в телеинтервью популярной телеведущей Екатерине Осадчей, что по вечерам занимается спортом "на снарядах". А по утрам – ходьбой (если погода плохая, то на тренажере) и плаванием.

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Кроме того, Кучма – записной охотник: в том же 2009 году стало известно, как они вместе с тогдашним российским послом Виктором Черномырдиным постреляли в Словакии.

Так, в субботу 9 февраля Леонида Кучму в компании Черномырдина и президента Словакии Ивана Гашпаровича видели на украинско-словацкой границе. Как сообщил "Сегодня" источник в Погранслужбе, утром высокие гости пересекли на машинах пункт пропуска "Ужгород" в направлении Словакии, а к вечеру уже вернулись назад.

"Кучма с давним другом Черномырдиным ездили на охоту в восточную Словакию. Говорят, что экс-президент с послом России "ходили" на фазанов", — добавил источник.

Примечательно, что на обратной дороге украинские пограничники вручили им цветы.

"Никакого распоряжения дарить им цветы не было. Вероятно, это личная инициатива сотрудников", — пояснил "Сегодня" пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Сергей Астахов.

Ну, а что касается футбола – любимого спорта украинских президентов, то Леонид Кучма – давний болельщик "Днепра". В восьмидесятых годах, в бытность директором "Южмаша", он был президентом днепровского клуба и лично занимался переходами игроков – например, трансфером Дмитрия Михайленко в "Динамо".

Виктор Янукович

Следом за своими предшественниками Кравчуком и Кучмой экс-президент Украины Виктор Янукович отдавал предпочтение охоте (для него даже обустроили специальные охотничьи угодья в Сухолучье под Киевом) и футболу – разумеется, поддерживая "родной" клуб "Шахтер". Но главным видом спорта для беглого гаранта оставался "президентский" теннис, ставший спортом номер один политической элиты на постсоветском пространстве с нелегкой руки первого президента России Бориса Ельцина.

Янукович даже периодически страдал из-за своего хобби, получая травмы на корте. Самая знаменитая травма приключилась с Януковичем в ноябре 2018 года в России, когда он настолько серьезно повредил колено и позвоночник, что потребовалась хирургическая операция. Рассказывая подробности того, как получил травму, Янукович признался, что операция дала ему надежду вернуться к занятиям любимой разновидностью спорта.

Фото: "Сегодня"

"Если все будет хорошо – может быть, месячишка, может, полтора – и я буду на корте. А случилось все очень просто: утром, когда пришел на корт, не было там еще посетителей, мы были первыми… пораньше пришел, отстучал, поиграл, подвигался, попрыгал, попотел и все. А вот ранним утром был проливной дождь, было открыто окно (в крытом корте), водичка залетела на корт и прямо во время тренировки я серьезно поскользнулся и упал", – сказал Янукович

Пикантности этой ситуации добавляет тот факт,что беглый президент якобы получил травму накануне запланированного выступления перед судом по обвинению в госизмене – с последним словом.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины – мастер спорта по дзюдо. В детско-юношескую школу олимпийского резерва имени Баданова города Бендеры десятилетнего Порошенко привел отец Алексей Иванович.

Забавное совпадение: директор школы Иосиф Герис рассказал в интервью одному из российских изданий, что за четыре года до того, как Петр Порошенко приступил к занятиям дзюдо, на сборы в Бендеры приезжал в составе сборной Ленинграда 19-летний Владимир Путин. А что, красивая была бы история, если будущие президенты воюющих стран еще в юности схлестнулись бы на спортивном ринге.

По словам Гериса, несмотря на то что Порошенко вышел в мастера спорта, сам он не очень любил дзюдо и все четыре года посещал спортивную школу потому, что не хотел огорчать родителей.

Что касается взаимоотношений Порошенко с футболом, то он давний болельщик "Динамо" – записи в твиттере экс-президента не дадут соврать. Кроме того, бывший гарант был частым гостем на важных матчах киевлян в еврокубках. А по информации портала "Трибуна", отцовскую страсть к столичному футбольному клубу унаследовал младший сын Порошенко – Михаил, который даже занимался в академии "Динамо" и играл на позиции плеймейкера.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский – известный любитель занятий в спортзале, причем делает это он практически везде. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере. Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказал, как Зеленский занимается спортом и как питается.

Смотрите также видео, как Зеленский во время визита в Черкасскую область отказался от оригинального подарка журналистов:

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