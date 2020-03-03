Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы Москвы

Кремль намерен использовать 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в своих пропагадистских целях

Накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Москва готовит масштабную информационную атаку "русского мира". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает "Укринформ".

"МИД уже идентифицировал начало Российской Федерацией новой информационно-пропагандистской атаки, направленной на возвращение на повестку дня концепции так называемого "русского мира". Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности так называемого "русского мира", – сказал дипломат.

По его словам, эта информационная атака проводится по отношению ко всему европейскому региону – Украине, другим восточноевропейским странам, признаки этой кампании заметны также в Западной и Южной Европе.

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"Мы доложили об этом руководству государства, предупредили наших партнеров и внесли предложения по мерам реагирования и противодействия", – сообщил Божок.

Напомним, в декабре прошлого года на пресс-конференции президент России Владимир Путин отрицал, среди прочего, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он сказал, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами.

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В ответ на это заявление российского президента МИД Германии Берлин напомнил, что Третий рейх и Советский Союз напали и поделили Польшу.

А бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую власть и оппозицию объединиться против лжи президента России Владимира Путина.

Напомним, новости "Сегодня" писали, как выглядит бывший немецкий Кенигсберг, который после Второй мировой отошел Советскому Союзу и стал российским.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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