Кремль подтвердил планы провести саммит "Нормандской четверки"

Встреча в "нормандском формате" может состояться в ближайшее время в Париже

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – подтвердил, что сейчас прорабатываются возможности проведения нового саммита "Нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина). Так Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по "нормандскому формату".

"Возможность организации такого саммита, действительно, прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", – сказал Песков.

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Напомним, 25 августа на полях саммита G7 во Франции канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "Нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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