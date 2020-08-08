Кремль раскачивает лодку "нормандского формата": дипломат назвал причину

На фоне ультиматумов России на "нормандских переговорах" Евросоюз обеспокоен попытками Кремля пересмотреть свою роль в этом формате и Трехсторонней контактной группе в Минске.

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Об этом в интервью "Интерфакс" заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"Наблюдаемое в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТГК, а возможно даже и придать ей новый смысл", – сказал Эдерер.

В частности, озабоченность Брюсселя вызвана письмом от замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака его коллегам по "норманским переговорам" в рамках советников глав государств, в котором он пригрозил выходом России из переговоров.

Кроме того, Эдерер указал на противоречия в позиции Кремля – он называет войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом", но при этом Россия с самого начала участвовала в "нормандском формате" и ТКГ в качестве стороны конфликта.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали у экспертов, что может крыться за ультиматумом Козака и чего именно добивается Кремль, угрожая "свернуть" переговоры по Донбассу.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал цели своей работы. Подробности в сюжете:

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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