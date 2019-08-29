Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Кремль темнит об обмене пленными с Украиной: сообщат по мере готовности

29 августа, 13:50

Песков уверяет, что Путин не изменил своего мнения о Сенцове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Реклама

Пескову напомнили, что на "прямой линии" в июне 2018 года Владимир Путин назвал неравноценным возможный обмен режиссера Олега Сенцова , незаконно осужденного в России по обвинениям якобы в терроризме, и главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине обвинили в госизмене. Песков ответил, что мнение президента на этот счет не поменялось, "каких-то новых элементов нет".

Его спросили о предполагаемом переводе Сенцова из колонии на Ямале в Москву. Песков ответил, что комментировать не будет. Он напомнил, что в Кремле приветствовали решение украинского суда отпустить Вышинского из-под стражи.

В тренде
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляция

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Путин кремль Песков Сенцов обмен пленными

Источники: Сегодня , Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробности
Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробностиПолитика
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Самый
Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая РадаПолитика

Новости партнеров

Loading...