Кремль темнит об обмене пленными с Украиной: сообщат по мере готовности

Песков уверяет, что Путин не изменил своего мнения о Сенцове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

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Пескову напомнили, что на "прямой линии" в июне 2018 года Владимир Путин назвал неравноценным возможный обмен режиссера Олега Сенцова , незаконно осужденного в России по обвинениям якобы в терроризме, и главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине обвинили в госизмене. Песков ответил, что мнение президента на этот счет не поменялось, "каких-то новых элементов нет".

Его спросили о предполагаемом переводе Сенцова из колонии на Ямале в Москву. Песков ответил, что комментировать не будет. Он напомнил, что в Кремле приветствовали решение украинского суда отпустить Вышинского из-под стражи.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

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