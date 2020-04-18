Крепкие, молодые люди, справимся: Зеленский прокомментировал 16 тысяч поправок к законопроекту

«Скажите, за все годы существования независимой Украины были ли законопроекты, в которых было от 5 до 16 тыс. поправок от депутатов Верховной Рады?!», - риторически спросил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен, когда к законопроекту подали 16 тыс. поправок, например, к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом он рассказал в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Ни к одному закону, я в этом уверен, я не знаю, может, были такие случаи, но я уверен, а до этого была земля, там было больше 5 тыс. поправок. Скажите мне, пожалуйста, за все годы существования независимой Украины были ли законопроекты, в которых было от 5 до 16 тыс. поправок от депутатов Верховной Рады?!", – заявил он.

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Но президент даже с юмором подметил, что новая власть "крепкие, молодые люди, справимся".

"Это о доверии к Украине. Мы много раз МВФ на протяжении многих лет что-то обещали, и даже когда мы выполняли, то выполняли, знаете, так частично. Сейчас есть два условия, стопроцентных условия: земельная реформа, можем тоже продолжать общаться, но мы должны сделать этот шаг, мы приняли закон о земле; и второе условие обязательное – это банковский закон", – заметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта из-за карантина и распространения коронавируса в Украине. Также он прокомментировал важность помощи МВФ для Украины.

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