Крым становится "горячей точкой" – Ельченко

Это может побудить ООН к более активным действиям

Временно оккупированный Крым приобретает признаки "горячей точки" и несет угрозу европейской безопасности, заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко "Голосу Америки".

"Крым становится "горячей точкой" – не только в том смысле, что он является незаконно аннексированным, а и в том, что он несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, а гораздо шире", – сказал Ельченко.

Это может способствовать более активным и решительным действиям ООН.

"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет. Есть много других органов ООН, где вопрос Крыма – разные – можно и нужно поднимать, чтобы не ограничиваться только Резолюцией о правах человека в Крыму: это и вопросы юридические, и вооружения, информационные, экономические и т.д.", – уточнил представитель.

Кроме того, Ельченко выразил надежду на усиление санкций против России.

"Мы находимся только на первом этапе, я думаю, что санкции будут усиливаться и выборы в Крыму только добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели", – сказал он.

Как сообщалось, Украина направила руководству Организации Объединенных Наций официальное обращение по проведению Россией незаконных выборов президента на территории и временно оккупированного Крыма.