Украина обратилась к руководству ООН по поводу "выборов" в Крыму

Сегодня, 12:40

Украинские дипломаты отметили, что выборы на территории оккупированного полуострова нарушают Устав ООН

Владимир Ельченко, фото vnews.agency
Владимир Ельченко, фото vnews.agency

Украина направила руководству Организации Объединенных Наций официальное обращение по проведению Россией незаконных выборов президента на территории и временно оккупированного Крыма. Об этом в сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

"Владимир Ельченко направил письма генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН: проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными", – отмечено в сообщении.

К обращению прикреплено заявление Министерства иностранных дел Украины о решении оккупационной администрации организовать незаконные выборы российского президента на полуострове.

.png_11

Напомним, Верховная Рада официально обратилась к международному сообществу с призывом не признавать российские выборы в оккупированном Крыму и ввести за их проведение санкции.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов. Так, например, ЕС выступает против выборов на полуострове.

В свою очередь в США заявили, что российские выборы не признают. Американский дипломат считает выборы незаконными, а их результаты – нелегитимными, и призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом.

 Как сообщалось, нынешний российский лидер Владимир Путин будет нелегитимным президентом РФ в случае победы на президентских выборах из-за их незаконности в оккупированном Крыму, устранения главных оппонентов-оппозиционеров и из-за незаконного участия в них.
Россия, выборы, Крым, ООН, Ельченко

Вы сейчас просматриваете новость "Украина обратилась к руководству ООН по поводу "выборов" в Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Сторонники Саакашвили под Радой. Фото: AFP

Тымчук предупредил об угрозе провокаций 18 марта, которые Кремль использует для пропаганды

Сегодня, 12:15

Организаторы и участники массовых акций должны проявить разумную бдительность

Политика

фото из открытых источников

Посольство РФ требует у Киева обеспечить выборы

Сегодня, 01:02

Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону
Загрузка...
Загрузка...