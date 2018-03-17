Украина обратилась к руководству ООН по поводу "выборов" в Крыму

Украина направила руководству Организации Объединенных Наций официальное обращение по проведению Россией незаконных выборов президента на территории и временно оккупированного Крыма. Об этом в сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

"Владимир Ельченко направил письма генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН: проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными", – отмечено в сообщении.

К обращению прикреплено заявление Министерства иностранных дел Украины о решении оккупационной администрации организовать незаконные выборы российского президента на полуострове.

Напомним, Верховная Рада официально обратилась к международному сообществу с призывом не признавать российские выборы в оккупированном Крыму и ввести за их проведение санкции.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов. Так, например, ЕС выступает против выборов на полуострове.

В свою очередь в США заявили, что российские выборы не признают. Американский дипломат считает выборы незаконными, а их результаты – нелегитимными, и призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом.

Как сообщалось, нынешний российский лидер Владимир Путин будет нелегитимным президентом РФ в случае победы на президентских выборах из-за их незаконности в оккупированном Крыму, устранения главных оппонентов-оппозиционеров и из-за незаконного участия в них.