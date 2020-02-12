"Крымчане – наши соседи": Арахамия объяснил слова про воду и Крым

"Слуга народа" готов к компромиссам, но не к уступкам в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Возможность пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу является личной позицией депутата Давида Арахамии.

Об этом он заявил 12 февраля на своей странице в Facebook, извинившись перед теми, кого его слова могли задеть.

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Кроме того, по словам Арахамии, в его фракции "Слуга народа" вопрос возобновления водообеспечения оккупированного полуострова не обсуждался, но члены партии готовы добиваться восстановления суверенитета над Крымом "всеми законными способами".

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Нардеп утверждает, что вопрос о поставках воды в Крым, на который он ответил в одном из ток-шоу на украинском телевидении, был сформулирован телеведущим таким образом, будто альтернативных вариантов не существует.

"Я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", – отметил Арахамия.

В то же время он отметил, что за водоснабжением Крыма скрывается "серьезное юридическое и дипломатическое содержание", и на этот вопрос нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу.

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"Вопрос компромиссов самом деле очень сложен для нашего общества. Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул политик, назвав свои слова вырванными из контекста.

Арахамия добавил, что считает жителей Крыма своими соседями.

"Я рос в Николаеве, крымчане – наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины", – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич назвал информацию о возможном восстановлении водоснабжения в аннексированный Крым не соответствующей действительности.

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