Только после деоккупации: Украина пока не будет восстанавливать водоснабжение в Крым

Информация о возможном восстановлении водоснабжения в Крым не соответствует действительности

Крещение 19 января 2020 - как и когда святить воду / Фото: Pexels

Информация о возможном восстановлении водоснабжения в аннексированный Крым не соответствует действительности.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в сообщении в Facebook.

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", – написал он.

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11-12 февраля парламентский комитет по правам человека совершит поездку в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак".

"Логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграницах с временно оккупированной АР Крым", – заметил постпред президента в Крыму.

Также сообщалось, что воды в Крыму хватит только до лета.

Ранее мы писали, что Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – по сравнению со снимками, сделанными пару месяцев назад, воды в нем стало намного меньше.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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