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"Никаких компромиссов": в Раде отреагировали на заявление Арахамии по Крыму

12 февраля, 16:47

Арахамия считает, что можно было бы пустить воду в Крым, но в случае уступок РФ по Донбассу

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не пойдет на освобождение Донбасса за счет Крыма.

Во время выездного заседания комитета на КПВВ "Чонгар" депутат прокомментировал скандальное заявление "слуги народа".

"Невозможно решить вопрос Донбасса за счет Крыма, и вопрос Крыма за счет Донбасса ... И никаких компромиссов в этом не может быть", – сказал Лубинец.

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Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов главу фракции "Слуга народа" попросили высказать личную позицию по поводу ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки относительно Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Давид Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

В свою очередь у Путина ответили на слова Арахамии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия не собирается торговаться по поводу Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, как стало жить в Крыму после оккупации:

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вода Крым Верховная Рада Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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