"Крымских диверсантов" этапировали из СИЗО в неизвестном направлении

Сын одного из политзаключенных предположил, что Дудку и Бессарабова этапируют обратно в аннексированный Россией Крым

Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org

Осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в Москве в неизвестном направлении. Об этом говорится в ответе администрации СИЗО на письмо корреспондента Крым.Реалии Бессарабову.

"Администрация СИЗО-1 ФСИН России извещает вас, что письмо… не может быть вручено, так как арестант убыл в другое учреждение", – говорится в ответе на письмо.

Сын Владимира Дудки Илья Каверников также рассказал, что в московском СИЗО отказались принять лекарства для его отца. Он предположил, что Дудку и Бессарабова этапируют обратно в аннексированный Россией Крым.

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"В СИЗО не приняли лекарства для папы, сказав, что такой осужденный у них не содержится. Кроме того, мне пришли аналогичные ответы на мои письма. Предположительно, их снова везут в Симферопольское СИЗО", – рассказал Каверников.

Напомним, украинцы были задержаны в октябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность. По словам родственников и адвокатов, в конце сентября Дудку и Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма. В апреля 2019 года так называемый Севастопольский городской суд объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222, ч. 3; ст. 222.1, ч. 3; ст. 30, ч. 1; ст. 281 ч. 2, п. "а" УК РФ). "Крымским диверсантам" вынесли жесткий приговор в виде 14 лет лишения свободы и штрафа.

Решение Верховного суда России от 15 октября подтвердило приговор.

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