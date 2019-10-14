"Крымских диверсантов" этапировали в Москву: адвокат назвал местонахождения Дудки и Бессарабова

Фото Крым.Реалии

Украинцы Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, жившие в оккупированном Россией Крыму и незаконно приговоренные к 14 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу "крымских диверсантов" , были этапированы с полуострова в Москву для участия в заседании Верховного суда РФ, где будут слушать апелляцию на их приговор.

"Они находятся в Москве, в "Матросской тишине". У меня такая информация. Я не проверяла", – сказала "Интерфаксу" защитник Дудки Оксана Железняк. Еще один адвокат севастопольца Сергей Легостов заявил агентству, что у него нет информации о прибытии его клиента в Москву.

"Их (Дудку и Бессарабова – Ред.) точно вывезли из Крыма, примерно 25 сентября они были в Краснодаре, на пересылке", – рассказал юрист.

"Они в Москве, но у меня нет информации, где они содержатся в настоящее время", – заявил Сергей Новиков, защищающий Бессарабова.

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Кроме того, адвокаты "крымских диверсантов" сообщили, что заседание, где будет рассматриваться апелляция, назначено на утро вторника, 15 октября. Информация об этом есть и на сайте ВС РФ.

"Лица по делу: Бессарабов Алексей Евгеньевич, Дудка Владимир Михайлович. 15.10.2019 – слушание. Начало заседания: 10:00 мск (время совпадает с киевским", – говорится в материалах судебной инстанции.

Железняк сказала, что заседание пройдет в закрытом режиме. Адвокат Новиков пояснил агенству, что заседание будет закрытым, так как в деле есть документы под грифом "секретно".

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Защита потребует оправдать Дудку и Бессарабова, поскольку дело было сфабриковано.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 8 октября обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения Дудки и Бессарабова .

Как известно, украинцы были задержаны в октябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность. По словам родственников и адвокатов, в конце сентября Дудку и Бессарабова вывезли из аннексированного Крыму.

Напомним, что в апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 П.А УК РФ) и приговорил их к 14 годам лишения свободы и штрафам.

Позже стало известно, что за время заключения у Владимира Дудки резко ухудшилось здоровье. Несмотря на это, 25 сентября было решено этапировать его и Бессарабова из СИЗО в аннексированном Симферополе в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

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