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В Крыму двум "украинским диверсантам" вынесли жесткий приговор

Сегодня, 10:39

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году

Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org.
В Крыму двум "украинским диверсантам" вынесли жесткий приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5b2/9d0/5ca5b29d005c6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5b2/9d0/5ca5b29d005c6.png Украина Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году

В оккупированном Крыму украинцы Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, которых российские силовики схватили и выдали за "украинских диверсантов", получили незаконный "приговор" в виде 14 лет тюрьмы. Соответствующее решение принял Севастопольский городской суд.

Помимо тюремного заключения, суд обязал взыскать штраф с Бессарабова в размере 300 тыс. рублей, с Дудки – 350 тыс.

"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", – говорится в решении судей.

В свою очередь адвокаты не согласны с решением суда, считают, что приговор не соответствует действительности, и собираются обжаловать его – на это у них есть 10 дней.

Отметим, ФСБ РФ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами. 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Оккупанты обвиняли их по ч.1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы) и ч. 3 ст.ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы). Украинцы вину отрицали.

Как мы писали, во время нахождения в неволе состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульт. Сам политзаключенный был уверен еще заранее, что судья вынесет ему обвинительный приговор.

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Тег Крым, приговор, украинские диверсанты, Бессарабов, Дудка

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Источник:

ТАСС

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