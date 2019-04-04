В Крыму двум "украинским диверсантам" вынесли жесткий приговор
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году
В оккупированном Крыму украинцы Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, которых российские силовики схватили и выдали за "украинских диверсантов", получили незаконный "приговор" в виде 14 лет тюрьмы. Соответствующее решение принял Севастопольский городской суд.
Помимо тюремного заключения, суд обязал взыскать штраф с Бессарабова в размере 300 тыс. рублей, с Дудки – 350 тыс.
"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", – говорится в решении судей.
В свою очередь адвокаты не согласны с решением суда, считают, что приговор не соответствует действительности, и собираются обжаловать его – на это у них есть 10 дней.
Отметим, ФСБ РФ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами. 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Оккупанты обвиняли их по ч.1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы) и ч. 3 ст.ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы). Украинцы вину отрицали.
Как мы писали, во время нахождения в неволе состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульт. Сам политзаключенный был уверен еще заранее, что судья вынесет ему обвинительный приговор.
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