Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

Денисова попросила Москалькову найти "крымских диверсантов" Дудку и Бессарабова

8 октября, 19:33

Осужденные украинцы были вывезены из Крыма в неизвестном направлении

О помощи в поиске "крымских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, осужденных оккупантами на 14 лет тюрьмы, омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову.

Как известно, украинцы были задержаны в октябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность. По словам родственников и адвокатов, в конце сентября Дудку и Бессарабова вывезли из аннексированного Крыму.

Где они сейчас – неизвестно. А через неделю Верховный суд России должен рассмотреть апелляцию.

Реклама

Напомним, что в апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 П.А УК РФ) и приговорил их к 14 годам лишения свободы и штрафам.

В тренде
Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

Позже стало известно, что за время заключения у Владимира Дудки резко ухудшилось здоровье. Несмотря на это, 25 сентября было решено этапировать его и Бессарабова из СИЗО в аннексированном Симферополе в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Они не вошли в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, которые отбывали наказание на территории Украины, однако могут войти в следующий список. Подробнее об обмене в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым Денисова крымчане Москалькова Бессарабов Дудка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отравили на отдыхе в Турции: соцсети отреагировали на смерть экс-президента Крыма
Отравили на отдыхе в Турции: соцсети отреагировали на смерть экс-президента КрымаУкраина
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделю
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер в больнице
Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер в больницеКрым
Избили и полили бараньей кровью: в Крыму россияне провели курсы военных репортеров
Избили и полили бараньей кровью: в Крыму россияне провели курсы военных репортеровКрым
Кочевые дожди и скачки температуры от +14 до +24: какой будет погода в начале недели
Кочевые дожди и скачки температуры от +14 до +24: какой будет погода в начале неделиУкраина
Сильные дожди и местами резко похолодает: синоптики предупредили о непогоде
Сильные дожди и местами резко похолодает: синоптики предупредили о непогодеУкраина

Новости партнеров

Loading...