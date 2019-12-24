Крымский мост – военный объект: эксперт рассказал, что он значит для армии России

/ Фото: kremlin.ru

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На днях президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. Но этот мост и железная дорога явно сооружались в военных целях – для быстрой переброски войск. Об этом идет речь в материале о Крымском мосте Путина как военной угрозе для Украины.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков, железная дорога в России всегда имела стратегическое значение.

"Так было и во времена Российской империи и во времена СССР, так есть и сейчас. Еще в царской России строительство ключевых железнодорожных путей, к примеру, Транссибирской магистрали, рассматривалось не только с хозяйственной точки зрения, но и с военной. В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска. В Украине они тоже, кстати, были до начала 2000-х, затем их преобразовали в Государственную специальную службу транспорта и передали в подчинение Минтрансу. Несколько лет назад служба снова была переподчинена Минобороны. То есть этот факт демонстрирует, какое значение имеет железнодорожное сообщение для военных целей", – рассказал эксперт.

По его словам, логистика военного снабжения в РФ сегодня завязана на железные дороги.

"Во-первых, потому что так дешевле. Во-вторых, потому что быстрее. По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", – рассказал он.

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Поэтому, по словам Олега Старикова, мост, соединивший аннексированный Крым с Россией, имеет стратегическое значение не только для народного хозяйства Российской Федерации, но и стратегическое военное значение.

С подобным мнением согласен и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Учитывая то, что Российская Федерация развернула в Крыму довольно таки мощную многофункциональную группировку войск, потребности в ее снабжении достаточно велики. Мост способен обеспечить существенное сокращение плеча подвоза. А потому логистика снабжения крымской военной группировки существенно улучшится. Также этот мост повышает мобильность и маневренность группировки, дает возможность оперативно перебрасывать войска. Ранее все это нужно было грузить на паромы, относительно долго перевозить. С открытием железнодорожных перевозок по мосту эта проблема существенно уменьшится. Так что мост вполне можно назвать не только гражданским объектом, но и военным", – отмечает эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 декабря Путин первым проехал на поезде по Керченскому мосту и открыл пассажирское железнодорожное сообщение с полуостровом. В свою очередь прокуратура АР Крым готовит "ответку" России за запуск поездов. Оккупанты нарушили законодательство Украины по двум пунктам – незаконный въезд в Крым и незаконное перемещение лиц через государственную границу.

Киев сделал заявление по визиту Путина в Крым. В МИД Украины заявили, что никакие действия оккупантов не смогут изменить статус полуострова как украинской территории, и направили в Москву ноту протеста.

Видео поездки Путина в Крым:

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