Запуск поездов в Крым: прокуратура готовит "ответку" России

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23 декабря президент РФ Владимир Путин проехал по Керченскому мосту и тем самым открыл пассажирское железнодорожное сообщение РФ с оккупированным полуостровом. В связи с этим прокуратура АР Крым готовит уголовное производство.

Об этом рассказал прокурор Игорь Поночовный, передают "Крым.Реалии".

Он пообещал, что будет реакция прокуратуры на действие россиян.

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"Скорее всего, это будет уголовное производство, потому что есть определенный порядок въезда-выезда на оккупированную территорию, который по закону может происходить только через контрольные пункты пропуска между Херсонской областью и полуостровом. Если гражданин попадает в Крым другим путем, это административное правонарушение, а если целью такого визита было нанесение ущерба, то уголовное. Также есть статья, которая предусматривает ответственность за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Однозначно действиям компании-перевозчика будет дана оценка. У нас уже есть практика, когда одному лицу было объявлено подозрение после того, как ряд авиакомпаний продавали в Украине билеты на оккупированный полуостров. То есть ситуацию мы мониторим, и реакция от нас однозначно будет", – сказал Поночовный.

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского уже отреагировали на приезд Путина в Крым. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявляет, что запуск поездов противоправный и российский президент незаконно въехал на полуостров.

Кроме того, уже и в сети поиздевались над поездкой Путина в Крым. Комментаторы с ностальгией вспоминали времена, когда в дорогу брали вареную курицу, завернутую в фольгу, пили по 50 грамм "за знакомство", нарезали палку колбасы или ожидали проводницу с беляшами. У президента РФ этого всего не было в поезде.

Видео поездки Путина в Крым:

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